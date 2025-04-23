جمعية الصحفيين تنظم دورة «الاستدامة المالية»

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي دورة تدريبية بعنوان «الاستدامة المالية لجمعيات النفع العام»، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مفاهيم الاستدامة المالية في عملها المؤسسي.

يأتي ذلك في إطار البرنامج التدريبي السنوي للمركز التدريبي التابع للجمعية، للمساهمة في بناء قدرات الأفراد والمؤسسات، وتعزيز ثقافة الريادة والاستدامة في العمل المؤسسي والإعلامي.

وأشارت فضيلة المعيني، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي حول أفضل الممارسات لتحقيق الاستدامة المالية.

وأكدت أن الجمعية بدأت منذ نهاية العام 2024 تنفيذ حزمة من البرامج والخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية، بما يضمن استمرار أنشطتها ومبادراتها وفق استراتيجيات الجمعية للفترة 2028-2025.

وقدّمت الدورة التدريبية المدربة صبا حسن، حيث تناولت محاور عدة تتعلق بكيفية بناء مصادر دخل مستدامة.