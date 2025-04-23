«إيدج» تستعرض قدرات المروحية «HT-100» في البرازيل

أجرت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عرضاً لقدرات المروحية المستقلة أنافيا «HT-100» في المنطقة المخصصة للاختبارات داخل مركز أنشطة الجيش في «ريستينغا دا مارامبايا» بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل، وأظهر العرض التفوق الجوي للمروحية «HT-100» في توفير المعلومات الاستخباراتية والمراقبة وبيانات الرصد التكتيكية والعملية بسرعة وموثوقية، وبصورة فورية.

وتم تطوير وإنتاج مروحية «HT-100»، التي تمثل نتاج التميز والابتكار الهندسي الأوروبي في تكنولوجيا الإقلاع والهبوط العمودي، من قبل شركة «أنافيا»، التابعة لإيدج والمتخصصة في الأنظمة الجوية المستقلة المتطورة ومقرها سويسرا.

والتي شكلت خبراتها عاملاً رئيسياً في إظهار أداء المروحية وموثوقيتها خلال العرض الحي. وخلال الفعالية شاهد ممثلون عن القوات المسلحة البرازيلية، والشرطة العسكرية لولاية ريو دي جانيرو، والأمانة الوطنية للأمن العام.

وأمانة الأمن العام في ريو دي جانيرو، والشرطة الفيدرالية، والشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، ومجموعة الحدود الخاصة لولاية ماتو غروسو، وبتروبراس، وشركات أمن متخصصة، تحقيق مروحية «HT-100» لزمن جاهزية بلغ 15 دقيقة، من تفعيل النظام حتى الإقلاع، وتنفيذ نمط طيران معقد.

وشمل ذلك التحليق، والطيران بسرعة منخفضة وارتفاع منخفض، ومناورات على شكل رقم 8، والتفافات دائرية. كما أبرز العرض قدرات «HT-100» ضمن مجالي خط الرؤية البصري وما وراء خط الرؤية البصري، إلى جانب تحسين الوعي الظرفي عبر إعداد الخرائط بصورة فورية.

وقال تياغو سيلفا، الرئيس التنفيذي لمكتب مجموعة «إيدج» في أمريكا اللاتينية: «سعدنا أن العرض جمع عدة شركاء محتملين، يمكنهم تحقيق استفادة هائلة من اعتماد «HT-100» لدعم المهام الاستراتيجية في ما يخص متطلبات الدفاع والأمن العام في أمريكا اللاتينية، حيث تُوفر مروحيات من طراز «HT-100» حلاً رئيسياً عبر مجموعة من السياقات التشغيلية، تم تصميمها بإحكام للتصدي للتحديات الفريدة في المنطقة».

من جهته، قال يون أندري يورغ، الرئيس التنفيذي لشركة أنافيا: «يحدونا الفخر عبر عرض شركة «أنافيا» التابعة لمجموعة «إيدج» لمروحيات من طراز «HT-100» أن نضع معياراً جديداً للطيران المروحي المستقل.

ويتمثل هدفنا لدى «أنافيا» في تقديم منصة موثوقة وفائقة القدرات، وتعمل بدقة حتى في أكثر البيئات تطلباً للقوات المسلحة ووكالات الأمن.