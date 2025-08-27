سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف، ويُصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: الهيكل التنظيمي التفصيلي لهيئة الشارقة للمتاحف.

والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق مع اختصاصاتها، إضافة إلى استحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

على صعيد متصل، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة، للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين.

ونص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي الحادي والعشرين، يوم الاثنين 08 ربيع الأول 1447هـ الموافق الأول من سبتمبر 2025م كل في مقره.