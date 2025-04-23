مجلس التوازن شريك مُمكّن في «اصنعفي الإمارات»

أعلنت مجموعة «أدنيك» عن مشاركة مجلس التوازن كونه شريكاً مُمكِّناً لقطاع الدفاع في النسخة الرابعة من مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي ترسخ مكانتها منصة للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وتعد محركاً أساسياً للنهوض بالتصنيع والتكنولوجيا.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، إن مشاركة المجلس في «اصنع في الإمارات» تجسد التزامه المستمر بدعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة ومستدامة.

وإن المنتدى يعد منصة رائدة، تجمع صناع القرار وأقطاب الصناعة والخبراء، ورواد الأعمال، بما يفتح المجال أمام حوارات بناءة وفرص حقيقية لتطوير منظومة التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة.

وأكد أهمية تكامل الأدوار الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، التي تمثل ركيزة أساسية من ركائز السيادة الاقتصادية والأمن الوطني.

وأضاف أن «اصنع في الإمارات» يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، ومنصة لتجديد الالتزام تجاه مستقبل صناعي أكثر مرونة واستدامة، يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مشهد الصناعة العالمية، ويؤكد مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لصناعة متطورة.

من جانبه أكد حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»، أهمية هذا التعاون، معتبراً «اصنع في الإمارات» منصة أساسية لرسم ملامح مستقبل قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والاستثمار الصناعي في دولة الإمارات.

وقال إن دور مجلس التوازن كونه شريكاً مُمكناً للقطاع يكتسب أهمية محورية في دفع عجلة جهود التوطين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ضمن القطاعات الاستراتيجية الرئيسة، إذ تتكامل خبراته العميقة في صناعات الدفاع والأمن مع تسريع وتيرة الاكتفاء الذاتي الصناعي، وتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.

وتقام فعاليات معرض «اصنع في الإمارات» في مركز «أدنيك أبوظبي»، خلال الفترة من 19 ولغاية 22 مايو المقبل، وباستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك».