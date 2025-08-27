حميد النعيمي ينشئ «دائرة السياحة والثقافة والإعلام» في ‏عجمان‏

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون ‏رقم «2» لسنة 2025 بشأن إنشاء «دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان» وتعيين الشيخ ‏عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيساً لها.‏

ونص القانون على أن تحل الدائرة محل دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام، في كل ما لهما ‏من حقوق وما عليهما من التزامات، كما نص على نقل المخصصات المالية المدرجة في الموازنة العامة ‏للحكومة للسنة المالية 2025 للدائرتين السابقتين إلى موازنة الدائرة الجديدة.

وبموجب القانون ينقل موظفو دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام إلى الدائرة الجديدة ‏بمخصصاتهم المالية المدرجة لهم في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025، دون المساس بحقوقهم ‏المالية والوظيفية المكتسبة. كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان القرار الأميري رقم 15 لسنة 2025 بتعيين محمود ‏الهاشمي مديراً عاماً للدائرة.‏

وتهدف الدائرة الجديدة إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تنظم الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية، ‏وتواكب المتغيرات العالمية، وتضمن الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز مكانة ‏الإمارة في هذه القطاعات بما يخدم خططها الاستراتيجية ومسيرتها الحضارية والتنموية.

وتتمثل أهداف الدائرة في بناء منظومة تنافسية متكاملة تركز على تنمية الخدمات والمنتجات المبتكرة ‏وتعظيم العوائد منها، مع إبراز أهمية المواقع السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة، ووضعها على ‏الخارطة الثقافية، والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً.

كما تهدف الدائرة إلى دعم عجمان مركزاً عالمياً للسياحة والثقافة والإعلام، من خلال تطوير المواهب ‏والكوادر الوطنية وتأهيلها للريادة في هذه القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير بنية تحتية سياحية ‏وثقافية وإعلامية مؤهلة لزيادة الاستثمارات بالإمارة، وزيادة الناتج المحلي.