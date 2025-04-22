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الإمارات

خالد بن محمد يستقبل وفد مجلس الشركات العائلية الخليجية

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وام

أبوظبي
خالد بن محمد خلال الاستقبال بحضور زايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون ومحمد بن نهيان وشخبوط بن نهيان ومريم المهيري وفيصل البناي وهند سهيل وعدد من كبار المسؤولين والتجار والأعيان
وام
خالد بن محمد خلال الاستقبال بحضور زايد بن حمدان بن زايد وخليفة بن طحنون ومحمد بن نهيان وشخبوط بن نهيان ومريم المهيري وفيصل البناي وهند سهيل وعدد من كبار المسؤولين والتجار والأعيان
خالد بن محمد بن زايد يصافح هند سهيل بهوان خلال لقاء وفد مجلس الشركات العائلية
وام
خالد بن محمد بن زايد يصافح هند سهيل بهوان خلال لقاء وفد مجلس الشركات العائلية

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفداً من مجلس الشركات العائلية الخليجية، برئاسة الشيخة هند سهيل بهوان، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية.

وجرى خلال اللقاء استعراض إسهامات الشركات العائلية في دعم الجهود الاقتصادية والتنموية الشاملة، وسُبل تعزيز بيئة الأعمال اللازمة لتمكينها من التوسع والنمو نحو المزيد من الأسواق والوجهات العالمية.

وتم استقبال وفد مجلس الشركات العائلية الخليجية في برزة سمو ولي عهد أبوظبي في قصر البطين، بحضور سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والتجار والأعيان.

يُذكر أن مجلس الشركات العائلية الخليجية هو منظمة غير ربحية تأسست عام 2012 في دولة الإمارات، ويُعد الفرع الإقليمي لشبكة الشركات العائلية الدولية، حيث يهدف المجلس إلى دعم استمرارية ونجاح الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير منصة شاملة لتبادل المعارف والخبرات والكفاءات، وتنظيم البرامج التعليمية والتدريبية واللقاءات الدورية.

وتمكين الجيل القادم من قادة الشركات، بهدف دعم استمرارية الشركات العائلية، وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسّع في نطاق نماذج أعمالها نحو المزيد من الأسواق الإقليمية والعالمية.