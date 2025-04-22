«تمكين المجتمع»: 64.9 ألف مسجل في منصة «متطوعين. إمارات»

أكدت وزارة تمكين المجتمع أن عدد المسجلين في المنصة الوطنية «متطوعين.امارات» 649848 متطوعاً، ولا تزال المنصة تشهد إقبالاً كبيراً للتسجيل والمشاركة في الفرص التطوعية التي تتيحها لمختلف الفئات العمرية.

وأوضحت أن عدد المسجلين الإناث يصل إلى 340410 متطوعات، وعدد الذكور 309215 متطوعاً، وتأتي الفئة العمرية بين 16 ــ 35 عاماً كأكثر الفئات مشاركة وتفاعلاً في الأنشطة التطوعية بعدد يصل إلى 427367 متطوعاً.

بينما تصل أعداد كبار المواطنين في الفئة العمرية بين 60 ــ 100 عام، نحو 7159 متطوعاً، شاركوا في العديد من الفعاليات التطوعية التي تنظمها مختلف الجهات على مستوى إمارات ومناطق الدولة.

ثقافة التطوع

وتبذل وزارة تمكين المجتمع جهوداً متواصلة في تعزيز ثقافة التطوع، انطلاقاً من كونه واجباً والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً وحقاً إنسانياً، عبر إتاحة الفرص التطوعية لأفراد المجتمع والمؤسسات، للمشاركة في أنشطة إنسانية وخيرية داخل الدولة وخارجها، بما يعزز مسؤوليتها المجتمعية.

وذلك عبر المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.امارات»، والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات، بهدف إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، وتوفير قاعدة متكاملة من البرامج التطوعية المتخصصة التي تخدم كافة فئات المجتمع، وتعزز المنصة جهود الدولة كوجهة عالمية رائدة في ميدان العطاء الإنساني.

ولتحفيز أفراد المجتمع على المشاركة بالأعمال التطوعية وإعلاءً لقيمتها، توفر المنصة فرصاً تطوعية متعددة المجالات لآلاف المسجلين من المواطنين والمقيمين، الراغبين بخدمة المجتمع وتوظيف مهاراتهم وتخصصاتهم في مجالات مختلفة من العمل التطوعي المتاحة في الدولة.

وتضم المنصة المتطوعين المسجلين من الفئة العمرية «5 - 18 عاماً»، إذ يبلغ عددهم 32552 متطوعاً، فيما يصل عدد المتطوعين من فئة «أصحاب الهمم» 5942 متطوعاً، أما عدد المتطوعين المشاركين في الفعاليات والأنشطة خارج الدولة بلغ 40725 متطوعاً.

مجالات متنوعة

وتتنوع مجالات التطوع في منصة «متطوعين.امارات»، مثل: التعليم، والعمل الإنساني، ورعاية كبار المواطنين، وقطاع الصحة، وقطاعات الثقافة والفنون والرياضة، إلى جانب قطاع الترفيه والبيئة وخدمة المجتمع، والتطوع الدولي، والاستجابة للحالات الطارئة.

واستمراراً لجهودها في هذا القطاع أصدرت الوزارة القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2018 في شأن العمل التطوعي، الذي جعل الإمارات من أولى الدول العالمية، التي سنّت قوانين وتشريعات تهدف إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي، حددت فيه الشروط الواجب توفرها لتأدية هذا الواجب الوطني، والتوعية بأهميته وتنظيمه وتطويره.