«كراكال» و«آيكوم» تفتتحان منشأة للأسلحة الخفيفة في حيدر آباد

افتتحت «كراكال»، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات والتابعة لمجموعة «إيدج»، بالتعاون مع شركة «آيكوم تيلي المحدودة» ICOMM Tele Ltd، إحدى شركات مجموعة ميجا للهندسة والبنى التحتية «MEIL»، منشأة عالمية المستوى لتصنيع الأسلحة الخفيفة ضمن منشأة «آيكوم ICOMM» الهندسية المتكاملة في حيدر آباد.

وستعمل هذه المنشأة الحصرية كمركز محلي لتصنيع مجموعة متكاملة من الأسلحة المتقدمة، وذلك في إطار اتفاقية تاريخية لنقل التكنولوجيا مع شركة «كاراكال»، ما يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون الدفاعي بين دولتي الإمارات والهند.

وفي إطار هذه المبادرة، ستقوم المنشأة بإنتاج بندقية القتال القريب من طراز «CAR 816»المجربة ميدانياً، عيار 5.56×45 ملم ناتو، وبندقية الاقتحام من طراز «CAR 817» عالية الاعتمادية، عيار 7.62×51 ملم ناتو، وبندقية القنص الخفيفة من «طراز CSR 338» ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 338 لابوا ماغنوم، وبندقية القنص الخفيفة من طراز «CSR 308» ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 308 .

وينشستر، وبندقية القنص المضادة للعتاد من طراز «CSR 50» عالية الدقة، ذات نظام التذخير اليدوي، عيار 12.7×99 ملم ناتو، والرشاش نصف الأوتوماتيكي الحديث من طراز«CMP9»، عيار 9×19 ملم، والمسدسين القتاليين متعددا الاستخدامات من طراز «CARACAL EF» و«CARACAL F GEN II»، عيار 9×19 ملم.

وستلبّي هذه الأسلحة المتطورة من الجيل التالي الاحتياجات الحيوية لكل من: القوات المسلحة الهندية، قوات الشرطة المسلحة المركزية، القوات الخاصة، قوات شرطة الولايات، ومجموعة الحماية الخاصة، كما ستستخدم لتلبية متطلبات التصدير العالمية لشركة كراكال.

وقال سومانث باتورو، المدير العام لشركة «آيكوم تيلي المحدودة ICOMM Tele Ltd»: «تُمثل هذه المنشأة دليلاً على التزامنا الراسخ تجاه قوات الدفاع الهندية، وبوجود كراكال إلى جانبنا كشريك موثوق وصاحب رؤية مستقبلية، نحن لا نبني أسلحة عالمية المستوى فقط، بل نسهم ببناء دولة الهند الطموحة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «يُشكل إطلاق مجمع «آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL» للأسلحة الخفيفة محطة مفصلية مهمة في تعزيز جهودنا لدعم السوق والصناعة الدفاعية في دولة الهند.

فقد أثبتت «آيكوم-كراكال ICOMM–CARACAL» أنها شريك قوي، موثوق به ويمتلك القدرات العالية، إلى جانب امتلاكه لخبرات تصنيعية عالمية المستوى، والتزام تام بالاعتماد على الذات وذلك على الصعيد الوطني».

وأضاف: «باعتبارها أول عملية نقل لتكنولوجيا الأسلحة الخفيفة من دولة الإمارات إلى الهند، تسلّط هذه المنشأة الضوء على التزامنا بمبادرة «اصنع في الهند»، فبعد أن حصلنا على تأهيل فني ناجح من قبل وحدتين من القوات الخاصة، إلى جانب التقدم القوي في تجارب الجيش، يحدونا الفخر اليوم بتعزيز دورنا ضمن منظومة الدفاع الهندية».