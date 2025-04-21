في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة

رسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة البيئية عبر مجموعة من المبادرات والجهود الملموسة، والتي تُعد جزءاً من التزامها طويل الأمد بحماية البيئة وتطوير الحلول المستدامة.

وفيما تتجدد الدعوات في يوم الأرض العالمي، الذي يُحتفل به عالمياً 22 أبريل، للتحرك من أجل الحفاظ على كوكبنا، والحد من آثار التغير المناخي، فإن ما تتبناه دولة الإمارات في سياساتها ومشاريعها، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، التقنيات المستدامة لتحلية المياه، حملات التشجير، ومشاريع النقل المستدام وغيرها، يصب في صلب الأهداف المنشودة من الاحتفال بهذا اليوم ويمهد الطريق لمستقبل أثر استدامة وخضرة.

ويبرز دور مشاريع الطاقة الكبرى في دولة الإمارات لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تُعدّ الدولة من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة.

وتساهم "مصدر" في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، والتي تشمل محطة "شمس" أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

وبحسب هيئة كهرباء ومياه دبي، فإن نحو 17.8% من القدرة الإنتاجية المركبة للطاقة في الهيئة من مصادر الطاقة النظيفة نهاية العام الماضي.

وحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

في مجال إعادة التدوير، عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

وأصدرت دولة الإمارات العربية، سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي تمثل إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية.

وتلعب البلديات دوراً كبيراً في تعميم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري، من خلال مبادرات عدة مثل توزيع الحاويات ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية على مختلف المؤسسات وتخصيص مراكزاً لتجميع المواد.

ويسهم مركز دبي لمعالجة النفايات، في تحقيق خطط بلدية دبي الرامية إلى تقليل كمية النفايات الصلبة التي تُنقَل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة.

وتلعب شركة "بيئة" دوراً كبيراً في معالجـة العديد من التحديـات، مثل الحد من النفايات عن طريق تحويلها بعيداً المكبات وتعزيز الاقتصاد الدائري فضلاً عن مسـاعدة المؤسسـات الأخرى على تحقيق هذه المسـاعي.

وأثبتت الإمارات، قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة.

وأطلقت الإمارات مبادرات طموحة لحماية البيئة البحرية، ومن المشاريع الملهمة "مشد دبي" الذي يعد أكبر مشاريع تطوير الشعاب البحرية في العالم.

وفي مجال النقل المستدام قطعت الإمارات أشواطا متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

وفي دبي، استخدم 747 مليون راكب وسائل النقل العامة في 2024 منهم 37% استخدموا مترو دبي.

وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة "مصدر": يظهر الاحتفاء بيوم الأرض العالمي التزام دولة الإمارات بالتقدم البيئي من خلال الابتكار التعاون.

وأكد أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص يبرز تفاني الإمارات في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأضاف، إن نهجنا الذي يجمع بين رؤية الحكومة ومبادرات القطاع الخاص، يهدف إلى إنشاء تجمعات متخصصة مثل مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة ومجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه.

ومن جهته، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: استلهاماً من التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نؤمن أن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، ونكرّس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من خلال مبادرات التنمية المستدامة.

وأكد الالتزام بتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الطاقة، على مستوى المجموعة والمجتمع ككل، ونساهم بشكل استراتيجي في رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مزدهر منخفض الكربون وكوكب أكثر صحة للأجيال القادمة.