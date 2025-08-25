رئيس الدولة:الإمارات وأنغولا تجمعهما رؤية مشتركة في التنمية المستدامة والنمو والازدهار

محمد بن زايد:

علاقات البلدين تشهد تطوراً متواصلاً في المجالات الاستثمارية والتنموية

الإمارات لديها توجه استراتيجي لتعزيز شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية

الرئاسة الأنغولية للاتحاد الأفريقي سيكون لها بالغ الأثر في خدمة السلام والوفاق في القارة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان، أمس في لواندا، في إطار «زيارة دولة» يقوم بها صاحب السمو رئيس الدولة إلى أنغولا، حيث رحب الرئيس الأنغولي في بداية اللقاء بسموه، معبراً عن تقديره الزيارة وما تتضمنه من دلالات مهمة بالنسبة إلى حاضر العلاقات الثنائية ومستقبلها.

من جانبه عبر صاحب السمو رئيس الدولة عن سعادته بزيارة أنغولا، وهنأ جواو مانويل غونسالفس لورينسو والشعب الأنغولي بالذكرى الخمسين للاستقلال التي تحل العام الجاري، متمنياً لأنغولا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

واستعرض الجانبان خلال الجلسة مسار العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أنغولا والعمل المشترك لتعزيزها واستثمار الفرص المتاحة من أجل تنميتها، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وغيرها، على المستويين الحكومي والخاص.

تطور

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في هذا السياق: «إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا تشهد تطوراً متواصلاً، خاصة في المجالات الاستثمارية والتنموية».

وتطرقت المباحثات بين صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الأنغولي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين ضرورة العمل من أجل الاستقرار في العالم بما يصب في مصلحة الشعوب كافة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن أحد الجوانب المهمة التي تجمع بين دولة الإمارات وأنغولا رؤيتهما المشتركة بشأن العمل من أجل التنمية المستدامة والنمو والازدهار، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أنغولا في هذا المجال، انطلاقاً من نهجها الراسخ في دعم الشراكات التنموية، كونها الطريق نحو تنمية الشعوب وازدهارها.

خدمة السلام

وعبر سموه عن ثقته في أن الرئاسة الأنغولية الحالية للاتحاد الأفريقي سيكون لها بالغ الأثر في خدمة السلام والوفاق في القارة، مثمناً دور جواو مانويل غونسالفس لورينسو في هذا المجال.

وأضاف صاحب السمو رئيس الدولة أن دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي لتعزيز شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية، وتدعم كل ما من شأنه تعزيز أسباب التنمية والاستقرار في القارة لمصلحة جميع شعوبها.

من جانبه وصف جواو مانويل غونسالفس لورينسو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أنغولا بالتاريخية، مؤكداً أن دولة الإمارات وأنغولا ترتبطان بعلاقة صداقة ممتدة منذ سنوات طويلة على مختلف المستويات، أسفرت عن نتائج متميزة واليوم تشهد هذه العلاقات نقلة نوعية.

وأضاف أن الشركات الإماراتية كان لها حضور متميز في أنغولا وأسهمت في دعم الاقتصاد الأنغولي، مشيراً إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال الزيارة تعزز الترابط في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والزراعة وغيرها من المجالات، كما أنها ستدعم الاقتصاد الأنغولي وتوجد فرص عمل للشباب.

زيارة دولة

وغادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، جمهورية أنغولا في ختام «زيارة دولة» استمرت يومين، حيث كان سموه قد وصل، أمس الأول، إلى القصر الرئاسي في لواندا، وكان في استقباله جواو مانويل غونسالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا، وذلك في إطار «زيارة دولة» يقوم بها سموه إلى أنغولا.

وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه إلى القصر، حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيباً بسموه، ثم توجه والرئيس الأنغولي إلى منصة الشرف، وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأنغولا، واصطفت ثلة من حرس الشرف، تحية وترحيباً بزيارة سموه.

وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في أنغولا، في حين صافح الرئيس الأنغولي الوفد المرافق لسموه.

ورافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من: الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حميد عبيد أبوشبص رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وسالم علي خميس الشامسي سفير الدولة لدى أنغولا، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.