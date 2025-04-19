«طرق الشارقة» تصرف 9 ملايين و372 ألف درهم لملاك أرقام مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2024، بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين وثلاثمئة واثنين وسبعين ألف درهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة من محدودي الدخل.

وكشف المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة، والتي يتم تشغيلها حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 4686 مستفيداً.

وقال عبدالعزيز محمد الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، إن هذه الخطوة تأتي التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبمتابعة من المجلس التنفيذي وحرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية، ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده. وأوضح أن عمليات صرف المكافأة للمستحقين من الملاك، تجري بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة.