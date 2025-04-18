140 مقترحاً لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن استكمال مرحلة تقديم المقترحات الأولية للدورة السادسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، حيث بلغ عدد المقترحات الأولية التي جرى استقبالها 140 مقترحاً بحثياً مبتكراً، بنسبة زيادة وصلت إلى 47 بالمئة مقارنةً بالدورة الخامسة.

وكان البرنامج قد فتح باب استقبال مقترحات الأبحاث الأولية للدورة السادسة في 28 يناير 2025 وذلك تزامناً مع انطلاق الملتقى الدولي السابع للاستمطار، وامتدت فترة استقبال المقترحات لمدة 52 يوماً حتى 20 مارس الجاري. وشهدت هذه الدورة مشاركة 96 فريقاً بحثياً و44 باحثاً مستقلاً من 48 دولة عبر خمس قارات.

ومن بين الدول الأكثر مشاركة جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة بـ29 مقترحاً بحثياً، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ23 مقترحاً، ثم الهند بـ22 مقترحاً.

كما ضمت المقترحات التي تم تسلمها 9 مقترحات بحثية من نيجيريا، و6 مقترحات من جنوب أفريقيا وباكستان، و5 مقترحات من أستراليا ومصر وروسيا وكينيا ورواندا، و4 مقترحات من الصين والأردن.

وقال الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: يواصل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار جهوده الريادية في تطوير العلوم والتقنيات المرتبطة بأبحاث الاستمطار في إطار دعمه لتوجهات دولة الإمارات واهتمامها بملف الأمن المائي باعتباره من أهم الأولويات العالمية في مجال العمل المناخي والاستدامة.

ويعكس الإقبال الكبير من الباحثين والعلماء والفرق البحثية المتخصصة للمشاركة في الدورة السادسة الاعتراف العالمي المتنامي بالتزام الدولة بإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات ندرة المياه لا سيما في المناطق القاحلة.

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: نشكر كافة المشاركين الذين قدموا مقترحات بحثية مبتكرة في هذه المرحلة، حيث سنقوم خلال الفترة المقبلة باختيار المشاريع التي تتماشى مع رؤية البرنامج.