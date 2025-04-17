حميد النعيمي: «الهلال الأحمر» نموذج عالمي في العطاء والتفاني

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالجهود الإنسانية الرائدة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومبادراتها وبرامجها الخيرية والإغاثية للمنكوبين والمحتاجين والفئات الضعيفة بمختلف أنحاء العالم.

واطلع سموه، في مجلسه بالديوان الأميري، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، على مبادرات الهيئة ومشاريعها داخل وخارج الدولة، وبرامجها التي تهدف إلى مساعدة اللاجئين والنازحين، الذين شردتهم الكوارث والأزمات بمناطق مختلفة حول العالم، إلى جانب جهود الهيئة في مد يد العون لسكان قطاع غزة من المتضررين من الأزمة الحالية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للهيئة للشأن المحلي، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر في عجمان.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالاهتمام والدعم اللذين تحظى بهما أنشطة وبرامج هيئة الهلال الأحمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «نثمن الدور الإنساني الرائد، الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والتي تعد نموذجاً عالمياً في العطاء والتفاني لخدمة الإنسانية».

وأضاف سموه: «نجحت الهيئة، بقيادة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس الهيئة، ودعمه المتواصل لمراكز الهيئة في مختلف إمارات الدولة، في توفير الدعم للمحتاجين داخل الدولة، والوصول بالمساعدات إلى أقصى بقاع العالم، لإغاثة الملهوف، ومساندة المحتاج، وإعلاء قيم الرحمة والتكافل، التي تأسست عليها دولة الإمارات».

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي ‏عجمان الرياضي، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان وعدد من كبار المسؤولين.