«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير معرض «إيكرس 2025»

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وبحث المجلس خلال اجتماعه موضوعات حكومية متعددة تُعنى بالسياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية وخطط تنفيذها بما يعزز من مكانة الإمارة المتقدمة في المجالات المتنوعة.

صفقات

واطلع المجلس على تقرير حول النسخة العاشرة لمعرض الشارقة العقاري إيكرس 2025، الذي حقق نتائج نوعية بارتفاع حجم المعاملات إلى 2505 معاملة مع ارتفاع إجمالي قيمة الصفقات ووصولها إلى 4.4 مليارات درهم.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 110 شركات عقارية محلية وعالمية، وزيارة أكثر من 15 ألف زائر، وتقديم أكثر من 30 محاضراً لورش وبرامج تدريبية وتثقيفية.

وبيّن التقرير الأثر الإيجابي لاعتماد المجلس التنفيذي تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات في معرض الشارقة العقاري 2025 بنسبة 50 %، مع بيان المقارنات في إحصائيات النتائج المحققة للمعرض خلال السنوات السابقة.

مشاركة

واطلع المجلس على دليل مشاركة حكومة الشارقة في معرض جيتكس 2025، التي تهدف إلى عرض الابتكارات التي تدعم التحول الرقمي وتواكب التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات، على أن تكون المحاور الرئيسة للمشاريع المشاركة الخدمات الحكومية الرقمية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية والأنظمة الذكية، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، والتمكين الرقمي وبناء القدرات الرقمية.

وتأتي مشاركة حكومة الشارقة في جيتكس 2025 امتداداً للمشاركات السابقة في المعرض، حيث شهد جناح الإمارة في النسخة الأخيرة زيارة أكثر من 28 ألف زائر، وتعزيز التواصل مع أكثر من 250 شركة، وعرض 18 مشروعاً متميزاً للجهات الحكومية، وتوقيع 4 اتفاقيات.