قائد عام شرطة رأس الخيمة يفتتح فعاليات أسبوع المرور الخليجي

افتتح اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، فعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025 «قيادة بدون هاتف» بمركز منار التجاري في رأس الخيمة.

وأكد اللواء النعيمي أهمية أسبوع المرور الخليجي لما له من دور فاعل في تعزيز الجهود المشتركة بين وزارات الداخلية والقيادات العامة للشرطة وإدارات المرور على مستوى دول الخليج العربي، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرقات والحفاظ على سلامة مستخدميها وحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

ولفت إلى أن الجانب التوعوي الذي تتضمنه فعاليات الاحتفال بأسبوع المرور يستهدف مختلف فئات وشرائح المجتمع، ويركز على تعزيز مفاهيم الثقافة المرورية لديهم، وصولاً إلى مستهدفات وزارة الداخلية في خفض أعداد الحوادث وخسائرها إلى الحد الأدنى الممكن.

وخلال الافتتاح قال العميد أحمد الصم النقبي، مدير عام العمليات المركزية، إن إحصائيات وزارة الداخلية تشير لوقوع العديد من الحوادث التي يقف وراءها استخدام الهاتف أثناء القيادة والانشغال عن الطريق، ما يعكس أهمية شعار أسبوع المرور الخليجي لهذا العام «قيادة بدون هاتف» وضرورة تعاون الجميع من مؤسسات وأفراد وسائقين ومستخدمي طرق في سبيل إنجاحه عبر التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة أو عبور الشارع. وكرم اللواء النعيمي يرافقه العميد جمال الطير نائب القائد العام، الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، فضلاً عن موظفي مركز خدمات المرور والترخيص الحاصلين على أعلى عدد رسائل شكر وثناء بمرصد الخدمات الحكومية – نبض المتعامل – ثم تجولا في أجنحة المعرض المقام على هامش الاحتفال، والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل.