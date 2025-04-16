حكومة رأس الخيمة تطلق مبادرة «العرس النسائي الجماعي»

أطلقت حكومة رأس الخيمة، مبادرة «العرس النسائي الجماعي» تزامناً مع فعاليات عام المجتمع. وتسعى هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، وتوفير تجربة احتفالية راقية وآمنة، تكرس لمفهوم البساطة والفرح المشترك، بما ينسجم مع رؤية قيادة الدولة في دعم استقرار الأسرة وتمكين المرأة.

وذلك برعاية من حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن تنظيم العرس النسائي الجماعي في إمارة رأس الخيمة يجسد روح التكافل المجتمعي ويعكس التزام المجتمع والمؤسسات الوطنية بدعم وتمكين الشباب والفتيات في بداية حياتهم الأسرية، مشيدة خلال حضورها حفل العرس بمستوى التنظيم المتقن والأجواء المتميزة، التي رافقت هذا الحدث.

والتي عكست حرص القائمين عليه على توفير تجربة متميزة، تعبر عن قيم الفرح والرفاه، وتضفي على المناسبة طابعاً استثنائياً. وعبرت عن سعادتها بما لمسته من مشاعر الفرح والتفاؤل على وجوه المشاركات في العرس.