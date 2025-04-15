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الإمارات

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية مقدونيا الشمالية .. ويوقعان مذكرتي تفاهم بين البلدين

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 استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي تيمكو موتشونسكي وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية.

 ورحب سموه بمعالي تيمكو موتشونسكي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون المشترك في عدة قطاعات، من بينها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب مختلف المجالات المتصلة بالأولويات التنموية للبلدين.

 وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع جمهورية مقدونيا الشمالية، واستثمار كافة الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقة المتميزة على مختلف الأصعدة.

 كما ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأشار سموه إلى حرص دولة الإمارات على بناء علاقات متطورة ومتنامية مع دول منطقة البلقان، ودعمها لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعود بالرخاء والازدهار على شعوبها.

 وعقب الاجتماع، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي تيمكو موتشونسكي، مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، والثانية بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة خارجية مقدونيا الشمالية.

 حضر اللقاء ومراسم توقيع المذكرتين، سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
 