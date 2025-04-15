إطلاق أول برنامج وطني لجوائز التميز في الأمن السيبراني

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات عن إطلاق أول برنامج وطني من نوعه للجوائز التقديرية في مجال الأمن السيبراني، في مبادرة رائدة تهدف إلى تعزيز التنافس بين مختلف المؤسسات والشركات والأفراد المبدعين في هذا المجال الحيوي، وتحفيز المواهب على الإبداع والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة الريادية إقليمياً وعالمياً.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والنماذج المبتكرة والناجحة، واستكشاف سبل الاستفادة منها وتوظيفها في ظل النمو المتسارع لقطاع الأمن السيبراني، الذي يشكل اليوم ركناً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والمرونة في مختلف القطاعات.

ويمثل البرنامج خطوة استراتيجية لتكريم جهود الرواد والمبتكرين في مجال الأمن السيبراني، وترسيخ ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وتعزيز روح الريادة والتنافس الإيجابي، لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتتماشى أهداف البرنامج مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تبني نهج استباقي في مواجهة التهديدات السيبرانية، وتسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات الرائدة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء ثقافة مرنة قائمة على التعاون بين مختلف القطاعات.

ويأتي إطلاق البرنامج انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة على خارطة الريادة الرقمية العالمية، وترسيخ حضورها كمركز للتميز في مجالات الأمن السيبراني، من خلال تسليط الضوء بشكل مستمر على النماذج الناجحة والممارسات المتميزة القابلة للتطبيق في مختلف المجالات.

ويؤكد إطلاق الجوائز التقديرية التزام مجلس الأمن السيبراني بدفع عجلة الابتكار والتطوير، وتعزيز قدرات الدولة في التصدي للتهديدات السيبرانية المتجددة، ودعم جهود تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للخبرات والكفاءات في هذا المجال، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية الشابة لقيادة اقتصاد معرفي ورقمي مستدام، قائم على الإبداع وتبني الحلول والمشاريع المبتكرة.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن إطلاق جوائز التميز في الأمن السيبراني يُعد امتداداً للجهود الوطنية الهادفة إلى تحفيز المواهب على تطوير حلول رقمية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات والتهديدات المتغيرة في الفضاء السيبراني.

وأضاف: إنه من خلال تكريم التميز والابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات، نحن لا نحتفي بالإنجازات فحسب، بل نُلهم أيضاً الجيل القادم من خبراء الأمن السيبراني لاستكشاف آفاق جديدة وتوسيع حدود الممكن في هذا المجال الحيوي.

وتهدف المبادرة إلى احتضان المشاريع الفائزة والأفكار الإبداعية الرائدة، وتمكين المؤسسات والشركات والأفراد من العمل في بيئة محفزة وتنافسية تسهم في تحقيق الريادة، وضمان مستقبل رقمي آمن ومستدام.

ومن المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز 18 يونيو 2025 في سبيس 42 أرينا بأبوظبي، وأن يتم الإعلان قريباً عن التفاصيل المتعلقة بفئات الجوائز، ومعايير الترشح، والمستجدات الأخرى ذات الصلة.