«إيدج» تستعرض حلولها الدفاعية والتقنية خلال «جيتكس أفريقيا»

تستعرض «ايدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، أحدث ابتكاراتها خلال معرض جيتكس أفريقيا 2025، أكبر معرض تجاري للتكنولوجيا والشركات الناشئة في القارة، والذي يستمر حتى الغد، في ساحة باب الجديد في شارع اليرموك بمدينة مراكش في المغرب.

وتقدم ايدج محفظة واسعة من الحلول المبتكرة المصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للقطاعين الدفاعي والمدني، بصفتها مجموعة رائدة عالمية لمجالات الدفاع والأمن السيبراني والتكنولوجيا المتقدمة.

ويمكن للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والحلول عالية الأداء، بما يشمل الأنظمة المستقلة، والاتصالات الآمنة، والحرب الإلكترونية، والمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما تضم أهم الحلول المعروضة «أنماسك»، حل الأمن السيبراني المتقدم المطوَّر لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون ووكالات الأمن الوطني على كشف وتحييد التهديدات الرقمية الخفية بدقة؛ و«ديسكفري»، التي تعدّ منصة مخاطر رقمية خارجية تراقب باستمرار أصول المؤسسات وأسطح الهجوم الخارجية لتحديد ومعالجة التهديدات الأمنية المحتملة؛ و«دي إن إس فاير وول»، المصمم لاعتراض التهديدات والدفاع عن الشبكات ضد هجمات التصيد والفدية والبرمجيات الخبيثة بصورة آنية.

وتعرض ايدج كذلك منصة المعلومات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي «TACTICA AI» «تاكتيكا أي أي» المصممة لعمليات المراقبة واسعة النطاق والعمليات التكتيكية.

وتُشكّل هذه الفعالية منصة لرواد الصناعة والمبتكرين والأطراف المعنية الحكومية للتواصل والتعاون حول أهم التحديات والفرص التكنولوجية في القارة.

وترسّخ مشاركة مجموعة ايدج في جيتكس أفريقيا التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتمكين تطوير القدرات، ودعم الابتكار المحلي عبر أهم الأسواق الإقليمية.

كما تتماشى تلك المشاركة مع الاستراتيجية العامة للمجموعة الرامية إلى مواكبة تقنيات المستقبل وتكامل الأنظمة الذكية، بالتوازي مع المساهمة بفعالية في التحول الرقمي المتسارع ومشهد الأمن الوطني سريع التطور في أفريقيا.