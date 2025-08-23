«الطاقة» تضيء على الآلية المطورة لتقييم المباني الاتحادية

في إطار التزامها بدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية ملتقى معرفياً للجهات الحكومية حول الآلية المطورة لتقييم المباني الاتحادية، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وحضور نخبة من موظفي الوزارة والمتخصصين في إدارة الأصول.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز وعي الجهات الحكومية بالآليات الرقمية المطورة لتقييم المباني، التي تم تصميمها ضمن مشروع «تصفير البيروقراطية» بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتسريع الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في كفاءة الأداء الحكومي.

وتضمن الملتقى استعراض نماذج مبتكرة للتصفير تركز على تقليص الخطوات الإجرائية وخفض المدد الزمنية المرتبطة بعمليات إدارة المباني الاتحادية، بما يرفع من كفاءة العمل ويحقق قيمة مضافة في إدارة الأصول الحكومية.

كما شهدت الفعالية جلسات حوارية ناقشت سبل إعادة تصميم الإجراءات وفق مبادئ مرنة وفعالة، قائمة على التعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وجسد الملتقى نهج الوزارة في إشراك الشركاء والجهات المعنية بعملية تطوير الخدمات، وذلك من خلال إعادة تصميم الإجراءات وفق مبادئ أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تسريع العمليات وتقليل المتطلبات غير الضرورية وتعزيز رضا المتعاملين.

كما عكس استعراض النماذج المبتكرة التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو بناء منظومة حكومية أكثر مرونة وابتكاراً واستدامة، والتزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة وتعزيز تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» عبر تطوير خدمات حكومية رائدة على المستوى العالمي.