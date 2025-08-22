نهيان بن مبارك: الشباب القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية للوطن

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أن تمكين الشباب وتأهيلهم واستثمار طاقاتهم لصالح مستقبلهم ومستقبل وطنهم الغالي هو من أهم أولويات العمل في صندوق الوطن، الذي يأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤكد لنا دائماً أن تمكين الشباب والاستثمار فيهم وتأهيلهم بمهارات المستقبل وعلومه بمثابة ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة.

مؤكداً أن الشباب دائماً في قلب أولويات سموه، باعتبارهم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية للوطن، وركيزة أساسية للتنمية، كما يؤكد لنا دائماً أن الإمارات ستظل ملتزمة بتمكين الشباب ليخدموا كقادة في مجتمعاتهم ويسهموا في تقدمنا الجماعي.

جاء ذلك عقب لقاء معاليه، أول من أمس، بمجلسه في أبوظبي، وتكريمه المتميزين من خريجي برنامج «جسور الدولي»، الذي أطلقه صندوق الوطن «إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني» في نسخته الرابعة.

وذلك عقب إتمام 25 من المتميزين من أبناء وبنات الإمارات البرنامج الذي استمر لمدة 6 أشهر، منها 12 أسبوعاً تدريباً نظرياً في فروع كبريات الشركات الألمانية بالإمارات، قبل أن يتوجهوا إلى المرحلة الثانية للعمل داخل مصانع هذه الشركات العالمية بألمانيا.

والتي أكملوها أخيراً وسط إشادة من مديري وخبراء هذه الشركات بإمكانات أبناء الإمارات وقدرتهم على استيعاب أحدث الطرق التكنولوجية في المجالات الهندسية والتقنية.

وقال معاليه إن برنامج «جسور الدولي» نموذج لما يقوم به صندوق الوطن من جهود ومبادرات لتمكين أبناء وبنات الوطن وتطوير إمكاناتهم في مختلف المجالات ليكونوا جاهزين للانطلاق في سوق العمل المحلي والعالمي على السواء.

من جانبهم عبر خريجو البرنامج عن فخرهم واعتزازهم بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك، مؤكدين أن لقاءه بهم وتشجيعه لهم يعد حافزاً مهماً من أجل بذل أقصى الجهود لكي يكونوا مؤهلين للانطلاق إلى المستقبل.