«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم جلسات لغرس حب القراءة للأطفال

نظم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع مكتبة أبوظبي للأطفال في المجمع الثقافي في أبوظبي، جلسات قرائية باللغة العربية، ضمن فعالية «سفراء القراءة» التي تهدف إلى غرس حب القراءة في الأطفال وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم اللغوية، والتي تضمنت برنامجاً ثقافياً يومياً.

وتهدف الجلسات، التي شهدتها الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس، إلى تشجيع الأطفال واليافعين وأفراد المجتمع بشكل عام، على القراءة باللغة العربية وتحفيز خيالهم، وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وغرس حب القراءة في نفوسهم لتصبح عادة يومية في حياتهم.

وتأتي الجلسات في إطار شعار يوم الطفل الإماراتي، التي انطلق على مستوى الدولة يوم 15 مارس الماضي، وستتواصل على مدار العام تحت عنوان «الحق في الهوية والثقافة الوطنية».

وذلك بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واستمع الأطفال الذين حضروا الجلسات، إلى قراءة قصة «كنز الجد حمدان» للكاتبة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل «سفيرة القراءة لعام 2025».

وتضمنت فعاليات البرنامج أيضاً، قراءة لكتاب «في حياة مخترعة» للكاتبة الطالبة مزنة المنصوري، وقراءة لكتاب «يوميات حميد» قدمتها الكاتبة نوف ياسر، وأخرى لكتاب «عزبة حمد» للكاتب والرسام عامر المهري قدمها خالد الحمادي عضو البرلمان الإماراتي للطفل، وقراءة ونقاشات حول كتاب «مشاعري» للكاتبة شرينة السويدي والطالبة آمنة المنصوري بطلة تحدي القراءة لعام 2024، كما شاركت الطالبة مطرة إبراهيم بقراءة قصتها «يوميات مطرة بالظفرة»، فضلاً عن فقرات تحليلية حول الكتب والقصص التي تمت قراءتها، ومسابقات وجوائز قيّمة خصصت للأطفال المشاركين.