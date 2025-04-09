حاكم الفجيرة: القيادة حريصة على تطوير قطاع النفط والطاقة وتعزيز مكانة الدولة كموقع استراتيجي

الفجيرة - عائشة الكعبي و«وام»

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، المشاركين في فعاليات ملتقى الفجيرة الدولي الرابع عشر لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود (فوجكون 2025)، والتي تستضيفها الفجيرة أبريل الجاري، بتنظيم من دائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة ميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعة البترولية.

ورحب سموه بضيوف المنتدى والوفود المشاركة، متمنياً لهم التوفيق، وتحقيق الأهداف المرجوة من الجلسات الحوارية، والتوصل إلى نتائج تخدم صناع القرار حول آفاق صناعة وقود السفن البحرية، وتعزيز دورها في مستقبل أكثر استدامة.

وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة في دفع قطاع النفط والطاقة نحو مزيد من التطوّر، ما يعزّز إسهام هذا القطاع الحيوي في عجلة الاقتصاد وتحقيق الريادة عبر توفير الطاقة المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتعزيز مكانة الدولة كموقع استراتيجي بين دول العالم.

حيث تعد المحطة الشرق أوسطية في القطاع، لافتاً سموه إلى الدور الاستراتيجي لإمارة الفجيرة وموقعها المحوري كمركز عالمي للتزويد بالوقود، وتخزين النفط، وتوريد النفط الخام والمنتجات البترولية.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير للملتقيات والمشاريع التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية، في مجال الصناعات النفطية والطاقة.

وأكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الخدمات البحرية وتزويد السفن بالوقود، ودورها الاستراتيجي الرائد كمركز بحري عالمي ولاعب محوري في قطاع الطاقة المستدامة.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، انطلاق أعمال ملتقى الفجيرة الدولي الـ 14 لتزويد السفن بالوقود وزيت الوقود «فوجكون 2025»، تحت شعار «تحقيق رؤية الملاحة البحرية:

الإبحار نحو الوقود المستدام»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة وهيئة ميناء الفجيرة بدعم من منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، في فندق دبل تري هيلتون بالإمارة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بمشاركة 500 مختص في مجال تزويد السفن بالوقود وشركات النفط العالمية وقطاع النقل البحري من 35 دولة من جميع أنحاء العالم.

وأشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لأهداف وأعمال الملتقى الذي يؤكّد التزام إمارة الفجيرة بدعم قطاع الطاقة النظيفة والمستدامة في كافة القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع البحري، وسمعتها الريادية في مجال تزويد السفن بالوقود عالمياً، وبُنيتها التحتية ومركزها الاستراتيجي الداعم للاقتصاد المحلي العالمي عبر تقديم أفضل الخدمات البحرية اللوجستية.

كما أشاد سموّه، بأهداف الملتقى وأهميته في طرح واستعراض أبرز التحديّات التي تواجه قطاع الصناعات البحرية في العالم، واستقطاب نخبة من خبراء القطاع البحري والقادة العالميين والمحلّلين بهدف إثراء جلساته والخروج بتوصيات تدعم القطاع ومواكبة متغيراته العالمية.

وقال المهندس محمد عبيد بن ماجد، مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، إنّ استضافة «فوجكون 2025» تمثّل تأكيداً على الدور المحوري لإمارة الفجيرة في دعم التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتحقيق رؤية الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني، مُعلناً عن استضافة إمارة الفجيرة لليوم البحري العالمي في سبتمبر 2025، بما يعكس التزام الدولة، والإمارة، بحماية البيئة البحرية وتعزيز التعاون الدولي نحو مستقبلٍ أكثر استدامة.

وأشار المهندس سيف غباش المري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، في كلمة الوزارة التي ألقاها خلال الافتتاح إلى جهود دولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات في قطاع الخدمات البحرية وتحويل التحديات إلى فرص نحو طاقة نظيفة ومستدامة تحقق رؤيتها وتوّجهاتها العالمية.

حضر اللقاء والملتقى محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور محمد سعيد الكندي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، والكابتن موسى مراد، مدير ميناء الفجيرة.