«تنفيذي الشارقة» يتابع الخطط التطويرية لتعزيز جودة الخدمات بالإمارة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة، والاطلاع على أبرز الخطط التطويرية التي تعزز جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.

وأصدر المجلس قراراً بشأن نقل خدمة النقل الخاص لكبار السن لدائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، ونقلها من القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية.

وتهدف الخدمة إلى تلبية احتياجات كبار السن بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة المراعية للسن لتقديم أفضل الخدمات لكافة فئات المجتمع، على أن تؤول للدائرة كافة الحقوق المادية والمعنوية والالتزامات وأصول وموجودات خدمة النقل الخاص بكبار السن.

واستعرض الاجتماع تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية لعام 2024، حيث سجل التقرير نمواً على مستوى الرخص الصادرة بنسبة 6 % وإجمالي رخص الأعمال والرخص المجددة بنسبة 7 %، كما حققت الدائرة نمواً في الإيرادات بنسبة 11 % عن العام الماضي.

وتناول التقرير تفاصيل الأعمال الصادرة حسب نوع الرخصة وأهم أنشطة رخص الأعمال الصادرة، بالإضافة إلى مؤشر الرخص الوطنية ومؤشر رخص التملك الأجنبي والرقابة والحماية التجارية ومؤشرات القطاع الصناعي والتقارير والدراسات الاقتصادية وتحسين تجربة المتعامل والخدمات الإلكترونية والذكية والربط بين الجهات ذات الاختصاص وتدريب الكوادر البشرية.

واطلع المجلس على تقرير فعاليات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة الشارقة، والذي تناول الفعاليات التي أقيمت على مستوى مدن الإمارة، إضافة إلى الهوية البصرية وتقرير التغطية الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي والإعلانات الإذاعية والورش التفاعلية للزوار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأبرز التقرير جهود اللجنة في إبراز تراث وعادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة ومسلطاً الضوء على إمكانيات الشارقة الثقافية والسياحية والترفيهية من خلال الفعاليات المتنوعة.

كما أظهر التقرير إحصائيات للفعاليات التي أقيمت في متنزه الشارقة الوطني المقر الرئيس للفعاليات، حيث بلغ عدد الزوار أكثر من 188 ألف زائر، ومشاركة 15 جهة حكومية، و40 أسرة منتجة، و20 عربة طعام، و10 مناضد في ركن المأكولات الشعبية.