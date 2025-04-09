حميد النعيمي: قاعدة البيانات الإحصائية المتكاملة تدعم الخطط والبرامج التنموية

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، على تقرير إحصائي حول واقع الأوقاف في الإمارة، والذي أعده مركز عجمان للإحصاء بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعرضت الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير العام لمركز عجمان للإحصاء، تفاصيل التقرير الذي تضمن إحصاءات شاملة حول أنواع الأوقاف، قيمتها وريعها.

يهدف التقرير إلى إبراز أهم الإحصاءات للأوقاف من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بها وتوحيد التصنيفات لدى الجهات المعنية وتعزيز التخطيط الاستراتيجي لتطوير المشروعات الوقفية بالإمارة.

وأظهر التقرير أن إجمالي عدد الأوقاف في إمارة عجمان لعام 2024، بلغ 228 وقفاً عقارياً وغير عقاري بقيمة إجمالية تقدر بنحو ملياري درهم، موضحاً أن عدد الواقفين بلغ 167 شخصاً، وأن نحو 91 % من الأوقاف يصرف ريعها لمصارف الوقف لشؤون المساجد وعموم الخير، ما يعكس الدور الفعال للقطاع الوقفي في دعم التنمية الاجتماعية والخيرية.

وأوضح التقرير أن 79 % من الأوقاف تدار من قبل الجهات الوقفية الرسمية، ما يؤكد ثقة المجتمع من هذه الجهات وقدرتها على الإدارة الفعالة للأوقاف واستثمارها في دعم المشاريع الخيرية والتنموية.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده على أبرز إحصاءات الزواج والطلاق والخصوبة في الإمارة، والأسباب المؤثرة في المجتمع المحلي على حالات الزواج والطلاق وإبراز أهمية الوعي الأسري بهذا الجانب.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على الدور الفعال لمركز عجمان للإحصاء، في توفير مؤشرات تفصيلية ودقيقة تدعم التخطيط الاستراتيجي في مختلف المجالات، وتسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الرفاه المجتمعي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أهمية بناء قاعدة بيانات إحصائية متكاملة تسهم في وضع خطط وبرامج تنموية فعالة تستند إلى معايير علمية دقيقة وتدعم اتخاذ القرارات.

ودعا سموه فريق العمل إلى مواصلة الجهود لإنجاح المشاريع الوطنية والمحلية، وحث أفراد المجتمع على التعاون مع مركز عجمان للإحصاء من خلال تقديم بيانات دقيقة، لضمان دقة الإحصاءات وجودتها.

وأشاد سموه بتعاون الجهات الحكومية والخيرية والمجتمعية في توفير البيانات اللازمة، مؤكداً أن التكامل بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي أن مركز عجمان للإحصاء حرص على استخدام أفضل الممارسات المحلية والدولية في إعداد الإحصائيات والتقارير، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في جمع وتحليل البيانات الإحصائية، ما يسهم في تقديم إحصاءات دقيقة تدعم عملية صناعة القرار.