حميد النعيمي: التعليم الأساس المتين في بناء الإنسان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس في الديوان الأميري بعجمان، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء من معالي سارة بنت يوسف الأميري على مستجدات واستعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي التعليم مكانة استثنائية كونه الأساس المتين في بناء الإنسان، والعنصر الفاعل بدفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام المتواصل بالتعليم يعكس إيمان وحرص القيادة الرشيدة على أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة، مشيداً سموه بالخطط والمبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير المناهج، وتبني أساليب تعليمية حديثة، تسهم في إعداد جيل قادر على السير مع متغيرات العصر وخدمة وطنه بكفاءة واقتدار.

وأثنى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوياتها، والدور المحوري للمعلمين والكوادر التربوية والإدارية، مؤكداً سموه أن تضافر هذه الجهود يعزز من نجاح العام الدراسي الجديد.

بدوره، أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بمتابعة واهتمام صاحب السمو حاكم عجمان لكافة متطلبات المؤسسات التعليمية في الإمارة، والعمل على تلبية احتياجاتها لضمان نجاح العام الدراسي الجديد، وتحقيق مؤشرات التنافسية واستدامة هذا القطاع الحيوي.

وأوضح سمو ولي عهد عجمان، أن إمارة عجمان تضع التعليم في صدارة أولوياتها، إيماناً بأهميته في بناء الإنسان الواعي والمبدع، وتعزيز دوره في خدمة وطنه ومجتمعه.

وأشار سموه إلى أن حكومة عجمان تعمل على تسخير الإمكانات كافة لدعم المؤسسات التعليمية في الإمارة، إلى جانب التعاون المستمر مع وزارة التربية والتعليم لضمان جاهزية المدارس وتهيئة أفضل السبل أمام الطلبة والمعلمين على حد سواء.

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على أن نهضة المجتمعات تعتمد بشكل أساسي على أجيال متعلمة قادرة على الابتكار والإسهام في مسيرة التنمية.

من جهتها أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري عن تقديرها لحرص ومتابعة صاحب السمو حاكم عجمان لقطاع التعليم، مشيدة بدعم سموه المستمر للمؤسسات التعليمية بعجمان وتهيئة البيئة المثلى للطلبة والمعلمين.