الإمارات

حاكم الشارقة يعزي في وفاة ردن بنت خالد القاسمي

وام

الشارقة
قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة ردن بنت خالد بن صقر القاسمي.

كما قدم واجب العزاء بجانب سموه كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين.

وأعرب سموهم، خلال زيارتهم مجلس العزاء في مدينة كلباء، عن صادق تعازيهم ومواساتهم الخالصة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته.