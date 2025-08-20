«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبحث الاجتماع موضوعات حكومية متعددة بهدف تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة، ومتابعة أداء الدوائر والهيئات، والاطلاع على سير أعمال المشروعات التنموية في مدن ومناطق إمارة الشارقة كافة.

وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل المهندس عبدالرحمن عبدالله محمد النقبي، مدير بلدية مدينة خورفكان، إلى هيئة الطرق والمواصلات بدرجته الوظيفية نفسها، وتعيينه مديراً لإدارة الفروع في الهيئة.

كما أصدر المجلس قراراً يقضي بترقية خلفان صالح الحريثي النقبي، مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتعيينه مديراً لبلدية مدينة خورفكان.

واستمراراً للتطوير الذي تشهده منظومة الهياكل في حكومة الشارقة، اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للمتاحف والذي يدعم الهيئة في أداء مهامها ضمن الاختصاصات المنوطة بها، موجهاً الأمانة العامة للمجلس باستكمال الدورة التشريعية الخاصة بمشروع الهيكل.

واطلع المجلس على تقرير إنجازات هيئة الشارقة للثروة السمكية لعام 2024، تضمن جهود الهيئة الميدانية بالقيام بعدد 25 زيارة لجمعيات الصيادين، وتنظيم 16 فعالية، وتقديم 11 مبادرة، و138 برنامجاً تدريبياً، وإنجاز 1175 معاملة للصيادين.

واستعرض التقرير مشروعات الهيئة، ومنها مزرعة الأحياء المائية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتنمية المخزون السمكي ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال 10 أقفاص بحرية يتوقع إنتاجها نحو 300 طن من مختلف أنواع الأسماك سنوياً، ونموذج محاكاة الاستزراع السمكي الذي يهدف إلى توعية الزوار والطلبة بآلية الاستزراع السمكي.