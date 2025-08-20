تفاهم بين «صندوق الوطن» و«مركز أكسيد للأعمال» لتعزيز الابتكار

وقع «صندوق الوطن» مذكرة تفاهم مع «مركز أكسيد للأعمال» بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الابتكار وتطوير المشاريع الناشئة.

وتأتي مذكرة التفاهم، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتنص على عدد من البنود الرئيسية، أبرزها التعاون المشترك في تطوير مبادرات وبرامج تدعم رواد الأعمال والمبتكرين في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتوفير مساحات عمل وحلول مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق والنمو، وتنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم المشاريع الوطنية بما يتماشى مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.

وقع على مذكرة التفاهم ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، وعبدالله محمد إبراهيم عبدالرحمن الشيباني، مدير عام مركز أكسيد للأعمال، وذلك في إطار الجهود الوطنية للصندوق لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات الداعمة للمشاريع الوطنية، وتوفير منصات مبتكرة لدعم رواد الأعمال الشباب.

حيث أكد الطرفان أن هذه الشراكة تعكس التزامهما بتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وترسيخ مكانة الإمارات حاضنة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات المستقبلية.

وقال ياسر القرقاوي، إن صندوق الوطن، بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حريص كل الحرص على دعم ورعاية أبناء وبنات الإمارات في مختلف المجالات، ولا سيما ريادة وإدارة الأعمال، وتمكينهم من القطاع الخاص.

مشيراً إلى أن الصندوق لا يدخر وسعاً في سبيل تحقيق هذه الأهداف، التي تتكامل مع الرؤية الحكيمة للحكومة الرشيدة، وهو ما يجسد رؤية صندوق الوطن الواضحة والتي تحمل شعار «هوية وطنية قوية ومستدامة ركائزها المسؤولية والتمكين والإنتاجية».

والتي من خلالها يتجه الصندوق إلى تدريب وتمكين شباب الإمارات وتفعيل دورهم في المشهد الاستثماري والاقتصادي بالإمارات، ولا سيما رواد الأعمال الذين شاركوا في برنامج حاضنات الأعمال والشركات الناشئة.

وقال: إن توقيع هذه المذكرة يؤسس لبناء جسور التعاون والشراكة والتنسيق، بهدف تحقيق الأهداف الموضحة في إطار تعزيز التكامل والتعاون المثمر لما فيه الخير والتقدم والرفعة لشباب الإمارات.

وأكد عبدالله الشيباني أن الشراكة مع صندوق الوطن، ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتسهم في تمكين جيل جديد من رواد الأعمال، ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.