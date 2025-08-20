خليفة بن محمد: الإمارات تبنت نهجاً مؤسسياً متكاملاً للعمل الإنساني

أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في استدامة العمل الإنساني والتطوعي، انطلاقاً من قيمها الأصيلة ورسالتها النابضة بالعطاء الإنساني حول العالم.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن الإمارات، ومنذ قيام الاتحاد، تبنت نهجاً مؤسسياً متكاملاً للعمل الإنساني، عبر إنشاء منظومة متخصصة من المؤسسات والمبادرات التي أسهمت في إيصال الدعم والإغاثة إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجغرافيا.

وأضاف أن ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات الاستجابة الإنسانية السريعة، وبرامج التطوع المجتمعي، يعكس توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز روح التكافل والتضامن الإنساني