نهيان بن زايد : الإمارات ماضية لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي بمبادرات نوعية

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ماضية بكلّ عزم لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي عبر مبادرات ومشاريع نوعية تُوفر الحلول الملائمة والمستدامة لتنمية المجتمعات البشرية حول العالم، اقتداءً بالنهج الذي رسمه المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال سموه، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: «ونحن نحتفي بيوم العمل الإنساني يتجدد التزامنا ببذل كل الجهود وتوفير كافة الإمكانات للمشاريع والبرامج التي تخدم الإنسانية، لتنعكس ثمار وأثر هذا العطاء على مختلف أنحاء العالم.

وليتجسد ويحيا الأمل بمستقبل أفضل للكثير من المجتمعات، وذلك انطلاقاً من إيمان قيادتنا الرشيدة بأن العطاء والتضامن الإنساني لا يعترفان بالحدود، من أجل المساهمة في بناء عالمٍ أكثر إنسانية وتراحماً».

وأضاف سُموه: «إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني والإغاثي والتنمية المستدامة وتجسيد الأمل بغدٍ أفضل، وستبقى بفضل رؤيتها الطموحة وإرثها الخالد، سباقة بمبادرات العطاء الإنساني القائم على منظومة عمل متكاملة ومستدامة، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وبناء مستقبل مشرق للمجتمعات، إضافة إلى تقديم الدعم والمساعدات العاجلة، ولا سيما في أوقات الأزمات والكوارث».

لافتاً سُموّه إلى أن المبادرات الإنسانية للدولة تنسجم مع أهداف «عام المجتمع» في الإسهام الفاعل في المجال الإغاثي، بما يُعزّز ثقافة المسؤولية المشتركة في سرعة الاستجابة الإنسانية العاجلة.

وثمّن سُموّه دور العاملين في مجال الخدمات الإغاثية والإنسانية في دولة الإمارات والعالم، والذين يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والتفاني والصمود.