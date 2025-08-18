Al Bayan
الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسي إندونيسيا والغابون بذكرى استقلال بلديهما

وام

أبوظبي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيتي تهنئة إلى برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وإلى بريس كلوتير أوليغوي نغيما رئيس جمهورية الغابون، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا وإلى بريس كلوتير أوليغوي نغيما رئيس جمهورية الغابون بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.