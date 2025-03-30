رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم المزيد من التقدم والرخاء، وللأمتين العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

تهنئة

وهنأ أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة المباركة.. داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموهم بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنين لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبهم هنأ سمو أولياء العهود ونواب الحكام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

تحرٍ

إلى ذلك، أعلن ديوان الرئاسة أن اليوم (الأحد) أول أيام عيد الفطر المبارك في دولة الإمارات، بعد ثبوت رؤية هلال شوال ثبوتاً شرعياً، مساء أمس. وفيما يلي نص بيان الديوان:

(يعلن ديوان الرئاسة، بناء على قرار «لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1446هـ»، المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، التي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء هذا اليوم في قصر الحصن التاريخي بالعاصمة أبوظبي بتاريخ 29 رمضان 1446هـ، الموافق 29 مارس 2025م، وبعد مداولة ما ورد على اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شوّال ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم (أمس)، وبذلك يكون عيد الفطر المبارك في الدولة اليوم فاتح شوّال 1446هـ، الموافق 30 مارس 2025، وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والعالم أجمع، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمدلله رب العالمين).