إنجاز محطة الحوشي لنقل الطاقة بتكلفة 23 مليون درهم في الشارقة

أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن بدء تشغيل محطة الحوشي لنقل الطاقة بجهد 33/11 كيلوفولت، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون درهم، وستساهم المحطة في تعزيز وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة في إمارة الشارقة، وتوفير خدمات عالية الجودة لسكان منطقة الحوشي والمناطق المجاورة.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي مدير إدارة نقل الطاقة أنه تم إنجاز المحطة وتوصيلها بالشبكة وتشغيلها وفق أعلى مواصفات الأمن والسلامة، وتزويدها بأنظمة متطورة لضمان الجودة والكفاءة .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالعمل المستمر على تطوير الخدمات، وفي إطار حرص الهيئة على تنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات وفي أسرع مده زمنية، لتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأضاف إن تشغيل هذه المحطة يأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية للهيئة لتطوير مشروعات نقل وتوزيع الطاقة، والتي تشمل تنفيذ محطات نقل طاقة في مناطق عدة، بهدف تحقيق الاستقرار والثبات للشبكات الكهربائية وتلبية احتياجات المشروعات التطويرية الجديدة.

بدوره أكد المهندس عبدالله الكوس نائب مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن المحطة تتكون من 3 محولات، كل منها بسعة 20 ميغافولت أمبير، بالإضافة إلى 8 قواطع بجهد 33 كيلوفولت و25 قاطعاً بجهد 11 كيلوفولت بالإضافة إلى المكثفات.