الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم زيارة لمساكن العمال في عجمان

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان زيارة ميدانية تفقدية إلى أحد مساكن العمال في إمارة عجمان، وذلك في إطار زياراتها الدورية لمتابعة أوضاع العمال، وضمان تمتعهم بحقوقهم التي كفلتها التشريعات الوطنية، والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وترأس وفد الهيئة الدكتور أحمد المنصوري، عضو مجلس أمناء الهيئة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة شاملة تغطي مختلف إمارات الدولة، لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الشراكة مع جميع الجهات المعنية.

وعقد فريق الهيئة خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من العمال المقيمين في السكن، حيث استمع الفريق إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم المتعلقة بالظروف المعيشية وبيئة العمل، بهدف تقييم الأوضاع بشكل مباشر على أرض الواقع، وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم وتعزيز حقوق العمال في الدولة.