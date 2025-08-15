«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير محطة النوف

وذلك ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع استراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، وقد تم تصميم هذه المحطة بهدف توفير كفاءة عالية ومرونة تشغيلية وانبعاثات منخفضة على نحو يسهم في تعزيز خطة دولة الإمارات طويلة المدى لإزالة الكربون. سوف يسهم مجمع النوف بشكل أساسي في تعزيز أمن الماء والكهرباء في دولة الإمارات.
حيث يمكنه موقعه الساحلي الاستراتيجي من استيعاب تقنيات توليد الطاقة المبردة بمياه البحر وتحلية المياه بالتناضح العكسي، وقد تم تصميم المجمع ليكون قابلاً للتوسع على المدى البعيد، ويتميز بمساحات واسعة وبنية تحتية متطورة لدعم مشاريع متعددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى المرافق في المستقبل.
وفي إطار جهودنا لتسريع دمج الطاقة المتجددة والنظيفة في الشبكة، سوف تسهم الطاقة الإنتاجية المتقدمة، التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل رئيسي في ضمان موثوقية النظام والحيلولة دون حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي».