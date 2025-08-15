«مياه وكهرباء الإمارات» تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير محطة النوف

أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، عن إصدار طلبات تقديم العروض لمشروع تطوير محطة النوف، أكبر محطة مستقلة على مستوى دولة الإمارات، لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة، ومهيأة لالتقاط الكربون.

وذلك ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع استراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، وقد تم تصميم هذه المحطة بهدف توفير كفاءة عالية ومرونة تشغيلية وانبعاثات منخفضة على نحو يسهم في تعزيز خطة دولة الإمارات طويلة المدى لإزالة الكربون. سوف يسهم مجمع النوف بشكل أساسي في تعزيز أمن الماء والكهرباء في دولة الإمارات.

حيث يمكنه موقعه الساحلي الاستراتيجي من استيعاب تقنيات توليد الطاقة المبردة بمياه البحر وتحلية المياه بالتناضح العكسي، وقد تم تصميم المجمع ليكون قابلاً للتوسع على المدى البعيد، ويتميز بمساحات واسعة وبنية تحتية متطورة لدعم مشاريع متعددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى المرافق في المستقبل.

وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يعد تطوير محطة النوف للطاقة أحد أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات طويلة الأمد الرامية إلى توفير نظام طاقة مرن وفعال وخالٍ من الكربون.

وفي إطار جهودنا لتسريع دمج الطاقة المتجددة والنظيفة في الشبكة، سوف تسهم الطاقة الإنتاجية المتقدمة، التي تعمل بالغاز الطبيعي بشكل رئيسي في ضمان موثوقية النظام والحيلولة دون حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي».