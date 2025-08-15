محمد بن زايد: جنشيتسو سن عزز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان

سموه: كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور جنشيتسو سن، مؤكداً سموه أن الفقيد كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات، حيث قام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «خالص العزاء في وفاة الدكتور جنشيتسو سن إلى ذويه ومحبيه والشعب الياباني.. كان رمزاً للتعارف بين الحضارات والثقافات، ونموذجاً للاعتزاز بالتراث والحفاظ عليه للأجيال المقبلة من خلال طقوسه في تحضير الشاي التقليدي الياباني، وقام بدور مهم في تعزيز التفاعل الثقافي بين الإمارات واليابان من خلال تعريف الشعب الإماراتي بالتقاليد اليابانية العريقة».

وكان الدكتور جنشيتسو سن رائداً في تحضير وتقديم الشاي الياباني الذي يطلق عليه «سادو»، وهو فن إعداد وتحضير وتقديم الشاي وفق فلسفة خاصة وشاملة لطقوس الضيافة اليابانية، تستند إلى الإبداع الفني والتجاوب مع الطبيعة والتفاعل الاجتماعي، كما أنها تعزز التفاعل والتبادل الروحي بين البشر لتحقيق الاستمتاع الجمالي والفكري.

وترتكز فكرة هذا التقليد العريق على «السلام من خلال كوب شاي»، وهي ترمي إلى نشر السلام والنوايا الحسنة في أنحاء العالم من خلال المشاركة في تناول الشاي.