عمار النعيمي يشهد ختام المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية في عجمان

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ختام منافسات النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو».

والتي نظمها مركز كواترو الرياضي على مدار 7 أيام، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج يمثلون 3 فئات مختلفة.ونال الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي من الأكاديمية الأرجنتينية جائزة أفضل لاعب وسط في البطولة عن فئة 14 سنة. وحضر الختام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وسعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع «الشريك التنظيمي».كما حضر الختام ماجد عمير، نائب مدير عام جمعية الإحسان الخيرية «الشريك التنظيمي»، وعادل الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور «الراعي الذهبي»، وسعد المهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بزنس لاين «الراعي الفضي»،.

بالإضافة إلى محمد الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة الفخامة للسفريات «الراعي البرونزي».وتُوج فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات بطلاً لفئة 12 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على أكاديمية أوليه البحرينية بهدف دون مقابل، ونال فريق أكاديمية سفنتين فور الكويتية المركز الثالث بفوزه على سمارت الكروية من سلطنة عمان بنتيجة 4 - 1.