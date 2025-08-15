عمار النعيمي: تعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة ومرنة للارتقاء بجودة الحياة

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الأطر الاستراتيجية للجهات الحكومية بإمارة عجمان، في خطوة محورية تهدف لتعزيز تكامل العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتوجيه الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.

جاء ذلك خلال استعراض سموه مستجدات المشروع بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث اطلع سموه على مراحل العمل وآليات الربط بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية كافة، مؤكداً أن الأطر الاستراتيجية تمثل مرجعاً مؤسسياً موحداً يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين الأدوار الحكومية المختلفة.

ووجه سموه بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الفرق المعنية، لضمان شمولية هذه الأطر وارتباطها الفعال بالأهداف التنموية للإمارة، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.

وقال سمو ولي عهد عجمان، إن اعتماد هذه الأطر خطوة متقدمة نحو ترسيخ ممارسات التخطيط المؤسسي المبني على النتائج، وتعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة مرنة، ومرتكزة على البيانات، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.

من جانبه، ثمن الدكتور سعيد سيف المطروشي، متابعة سمو ولي عهد عجمان الدائمة للمشاريع التنموية في حكومة عجمان، وحرص سموه على ترسيخ مثل هذه الممارسات، بما يدعم تحقيق تطلعاتنا المستقبلية. وأضاف أن الأطر الاستراتيجية ترسم مساراً واضحاً للجهات الحكومية لتحديد أولوياتها وتوجيه مواردها، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويحقق تطلعاتنا المستقبلية.

ويشمل اعتماد الأطر الاستراتيجية 22 جهة حكومية، تتضمن 118 هدفاً مؤسسياً استراتيجياً، وزعت بناء على أدوار محددة؛ تشمل أدواراً رئيسية تتولى فيها الجهات مسؤولية قيادة الأهداف وصنع السياسات، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف، إلى جانب أدوار تخصصية تركز على مجالات محددة أو جغرافية.