عمار النعيمي: تعزيز التوجه نحو حكومة متكاملة ومرنة للارتقاء بجودة الحياة

جاء ذلك خلال استعراض سموه مستجدات المشروع بحضور الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، حيث اطلع سموه على مراحل العمل وآليات الربط بين الأهداف المؤسسية والتوجهات الاستراتيجية للإمارة.
وأشاد سمو ولي عهد عجمان بالجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والجهات الحكومية كافة، مؤكداً أن الأطر الاستراتيجية تمثل مرجعاً مؤسسياً موحداً يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحقيق التكامل بين الأدوار الحكومية المختلفة.
ووجه سموه بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين الفرق المعنية، لضمان شمولية هذه الأطر وارتباطها الفعال بالأهداف التنموية للإمارة، مشدداً على أهمية توحيد الرؤى والجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع.
ويشمل اعتماد الأطر الاستراتيجية 22 جهة حكومية، تتضمن 118 هدفاً مؤسسياً استراتيجياً، وزعت بناء على أدوار محددة؛ تشمل أدواراً رئيسية تتولى فيها الجهات مسؤولية قيادة الأهداف وصنع السياسات، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المرتبطة مباشرة بتحقيق الهدف، إلى جانب أدوار تخصصية تركز على مجالات محددة أو جغرافية.