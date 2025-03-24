مقدمة من سلطان القاسمي.. «الفارس الشهم 3» تقدم مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة

ضمن الجهود الإغاثية الإماراتية في قطاع غزة، أعلنت عملية «الفارس الشهم 3»، عن تقديم مساعدات إنسانية لسكان جنوب قطاع غزة، مقدمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وكانت عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها دولة الإمارات لمساندة الأشقاء في غزة قد أكملت مؤخراً 500 يوم من العطاء المتواصل ضمن جهود الدولة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لدعم المتضررين.

وبلغ إجمالي المساعدات المقدمة خلال تلك الفترة أكثر من 65 ألف طن من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.

مبادرات

وأقامت دولة الإمارات في إطار عملية «الفارس الشهم 3» العديد من المبادرات، وأرسلت المساعدات الإغاثية بحراً وبراً وجواً تجسيداً لالتزامها التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، حيث لا تتوانى في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء الفلسطينيين.