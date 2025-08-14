جواهر القاسمي تعين قيادات جديدة في مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، قرارين إداريين بتعيين خولة جاسم السركال، نائباً لرئيس «مجموعة الشارقة لخدمات الضيافة»، ووفاء تيمور، مديراً تنفيذياً للمجموعة، التي أنشئت بمرسوم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كإحدى الجهات التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وتضم المجموعة في هيكليتها كلاً من نادي سيدات الشارقة، ومركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، اللذين يعدان من أبرز المؤسسات العاملة في مجال الضيافة والخدمات المجتمعية في الإمارة، حيث تسعى المجموعة إلى تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها بما يخدم المجتمع المحلي.

وتتمتع خولة السركال بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في إدارة نادي سيدات الشارقة وفروعه، وساهمت في تطوير خدماته لتلبية احتياجات المرأة في مختلف المجالات، بينما تحمل وفاء تيمور خبرة تتجاوز 18 عاماً في قطاع الضيافة وإدارة الفعاليات، بما يسهم في دعم توجهات المجموعة وتطوير خططها الاستراتيجية.

وقالت خولة جاسم السركال: إن تأسيس المجموعة يعكس التوجه نحو الاستثمار في المجتمع وتطوير خدماته بشكل مستدام، مشيرة إلى أن المجتمع يمثل أولوية في خطط العمل، وأن العائد من المشاريع سيوظف في تعزيز جودة الحياة وتوسيع فرص المشاركة المجتمعية، تماشياً مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع».

وأكدت وفاء تيمور أن المجموعة ستركز على صياغة سياسات عامة وخطط استراتيجية متكاملة، تسهم في تطوير قطاع الضيافة في الشارقة من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تعكس القيم الثقافية والاجتماعية للإمارة، إلى جانب تطوير المبادرات والمشاريع التي تواكب احتياجات المجتمع.