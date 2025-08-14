شما بنت محمد بن خالد تستعرض أهمية الوعي بالاستدامة في جناح الدولة بإكسبو أوساكا

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أمس، محاضرة بعنوان «من قطرة الوعي إلى مجرة الاستدامة»، ضمن محور «الاستدامة الثقافية والاجتماعية لضمان جودة الحياة» في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو أوساكا 2025 باليابان، رسمت خريطة فكرية تربط بين الوعي الفردي والالتزام المؤسسي.

وأكدت أن الاستدامة تبدأ من الإنسان وتتوسع نحو الفضاء العام لتصبح شعوراً بالمسؤولية وممارسة يومية.

وأبرزت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، دور الثقافة والتعليم والقيم المجتمعية في تحويل المعرفة البيئية إلى فعل، مؤكدة أن الحرص على الاستدامة ليس هدفاً في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق التوازن بين الإنسان والموارد الطبيعية، الذي يُترك به للأجيال القادمة ما يمكن أن تبني عليه استمرارية الحياة.

ودعت إلى شراكة أعمق ما بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، بصفتها الجهة القادرة على تحويل قطرة الوعي الفردية إلى مجرة من الاستدامة.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، أن منظومة القيم الإماراتية، القائمة على احترام الإنسان للبيئة والمسؤولية تجاهها، تتلاقى بعمق مع نظيرتها اليابانية.

كما أشارت إلى جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في دعم العمل البيئي، مستشهدة بمبادرة المياه التي أطلقها سموه عام 2024، بهدف تعزيز الوعي العالمي بأهمية أزمة المياه حول العالم.

وقالت «أتقدم بخالص التهنئة إلى سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني، تقديراً لدور سموها البارز وجهودها المتميزة في جناح الإمارات».