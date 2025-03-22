حمد الشرقي يزور ضريح الشيخ زايد

زار صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في مسجد الشيخ زايد الكبير بأبوظبي. وقرأ سموهما الفاتحة على روح الشيخ زايد.

رافق سموه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ومعالي سعيد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.