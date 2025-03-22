منصور بن زايد: كل عام والأمهات في كل مكان بخير وسعادة

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجميع الأمهات في الإمارات والعالم، بمناسبة يوم الأم. وقال سموه عبر منصة «إكس»:

«في يوم الأم، أهنئ رمز العطاء، أم الإمارات، وأدعو الله أن يحفظها ويديم عليها الصحة والعافية، وأن يحفظ جميع الأمهات في الإمارات والعالم. في هذه المناسبة، نعبّر عن تقديرنا وامتناننا لمن تضحّي وتعطي بلا حدود، من أجل تربية أبنائها، وسعادة أسرتها، ونهضة مجتمعها ووطنها. كل عام والأمهات في كل مكان بخير وسعادة».