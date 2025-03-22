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طحنون بن زايد: الذكاء الاصطناعي يمكّننا من تحقيق مستويات نمو غير مسبوقة

  • بحث ورئيس شركة «بالانتير للتكنولوجيا» فرص التعاون
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البيان

دبي
طحنون بن زايد وأليكس كارب خلال اللقاء
البيان
طحنون بن زايد وأليكس كارب خلال اللقاء

بحث سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، مع أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير للتكنولوجيا»، فرص التعاون للارتقاء بحدود الابتكار، وتحقيق تأثير مستدام وواسع النطاق في القطاعات كافة.

تطور

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بحثت مع أليكس كارب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير للتكنولوجيا» فرص التعاون للارتقاء بحدود الابتكار وتحقيـــق تأثيــر مستــدام وواســع النطــــــاق في كافة القطاعات.

ويشهد الذكاء الاصطناعي تطوراً متسارعاً يعيد تشكيل مستقبل التكنولوجيا، مما يمكننا من تحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو، مع إحداث نقلة نوعية في الإنتاجية وجودة الحياة، وفتح آفاق لمجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً».