مجموعة اينوك تُكرم الموظف يوسف محمد عبدالله





كرمت مجموعة اينوك الموظف يوسف محمد عبدالله إسماعيل من شركة تسجيل، والذي حظي بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لجهوده المتميزة في خدمة المتعاملين في مركز القصيص لفحص وتسجيل المركبات.

وكان قد أعرب الموظف يوسف محمد عبدالله في تصريحات خاصة لــ "البيان" عن سعادته الغامرة بإشادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تعكس تقدير القيادة الرشيدة لأبنائها في ميدان العمل وما يقومون به من جهد في خدمة الناس.