الإمارات الأولى عربياً في تقرير السعادة العالمي 2025





حلت الإمارات في المركز لأول عربياً و 21 عالمياً في تقرير السعادة العالمي الخاص بالعام الجاري 2025، الذي شمل 147 دولة وشهد تصدر معظم الدول الأسكندنافية للترتيب .

وجاءت فنلندا في المركز الأول عالميا، وتلتها كل من الدنمارك وأيسلندا والسويد وهولندا فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز 24.

وحلت الكويت في المركز 30 عالمياً والثاني عربيا ثم السعودية 32 عالمياً والثالث عربياً، وعمان في المركز 52 عالمياً والرابع عربياً، والبحرين 59 عالمياً والخامس عربيا وليبيا 79 عالميا والسادس عربيا ثم الجزائر 84 عالميا والسابع عربياً والعراق 101 عالمياً والثامن عربياً والأراضي الفلسطينية 108 عالميا والتاسع عربيا.

ويشمل تقرير هذا العام 147 دولة، تم تصنيفها وفق عدة عوامل، من بينها إجمالي الناتج المحلي للفرد، والحياة الصحية المتوقعة، بالإضافة إلى آراء سكان الدول.

وتم إطلاق تقرير السعادة العالمي للمرة الأولى عام 2012، وهو عبارة عن مسح سنوي تجريه "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.