سلطان بن أحمد يطلع على مشروع مرصد القاسمي البصري الراديوي

اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، على مشروع مرصد القاسمي البصري الراديوي، المقترح إنشاؤه على جبل الكتاب.

وتناول العرض رؤية مرصد القاسمي المستقبلية في أن يكون منشأة علمية ورمزاً وطنياً للتميز والابتكار، تستثمر في بناء الكوادر الوطنية وتدشن جسوراً من التعاون الدولي، وتضع الأسس لنهضة علمية تليق بمكانة الدولة وطموحاتها في استكشاف الكون.

ويحتوي مرصد القاسمي، الذي يعتبر أول مرصد فلكي مسجّل ومرخّص للأنشطة الفضائية بالدولة لمزاولة خدمات التتبع والرصد والوعي بالحالة الفضائية، على أكبر تلسكوب بصري في منطقة الخليج العربي، وهو الأحدث على مستوى الوطن العربي ضمن ثلاث محطات رصدية أساسية تغطي أبحاث النجوم والكواكب الخارجية ودراسة تكوين النجوم والمجرات باستخدام التحليل الطيفي، بالإضافة إلى تعزيز التعليم العام ودعم الباحثين، والرصد الفلكي من خلال الأنشطة العامة والورش العلمية العملية.

واطلع سمو رئيس جامعة الشارقة على عرض مختبر الأقمار الصناعية المكعبة، الذي تضمن عدداً من أهدافه العلمية المتخصصة، وإسهامه في بناء القدرات الوطنية، وتشجيع الابتكار، وتطوير المهارات التقنية والعلمية للعاملين، حيث يركّز المختبر على تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية، وتطوير الخبرات الفنية، وتطوير وتدريب المواهب عبر الاستثمار في برامج بناء القدرات.

كما تناول العرض الإنجازات العلمية التي حققها مختبر الأقمار الصناعية المكعبة والمشروعات الحالية التي يعمل عليها، مثل: الشارقة سات-1، والشارقة سات-2، والبحوث العلمية المنشورة، وبناء القدرات للكوادر البشرية المتخصصة، وتركيب المحطات الأرضية، وعدد من المشروعات المستقبلية في خطة المختبر حتى العام 2031.

وشاهد سموه عرض مختبر النيازك، والوحدات التي يتكون منها، وهي: شبكة الإمارات لرصد الشُّهب ووحدة تحليل النيازك، ومجموعة النيازك وقطع التأثير النيزكي بالمختبر، إلى جانب إحصائيات عن الأبحاث والدراسات وتدريب الطلبة، وزيارات الوفود للمختبر، الذي يحتوي على 8111 قطعة من النيازك وقطع التأثير النيزكي وعناصر أخرى، وإصدارات المختبر التوضيحية للزوار.