60 دبلوماسياً يبحثون التحديث الحكومي بين الإمارات والعالم

بحث مكتب التبادل المعرفي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في لقائه السنوي، الذي شهد مشاركة 60 دبلوماسياً من سفراء وقناصل الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في مبادرات التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، سبل تعزيز الشراكات الهادفة لتطوير وتحديث العمل الحكومي بالاستفادة من أفضل التجارب وقصص النجاح الملهمة لحكومة دولة الإمارات، وشركائها من الحكومات حول العالم.

واستعرض المشاركون في اللقاء السنوي مستجدات الشراكات الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات الدول الشقيقة والصديقة، وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها والنماذج والقصص الملهمة التي تم تحقيقها.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في كلمة افتتاحية لفعاليات اللقاء السنوي، أن دولة الإمارات تتبنى نهج التعاون المشترك وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع شركائها الدوليين لتعزيز الفرص في مختلف المجالات مع مختلف الدول.

مشيراً إلى أن التفاعل بين الدول وتبادل الخبرات يشكل عاملاً محورياً في تحقيق التنمية المستدامة. وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، منذ تأسيسها، تبنّت نهجاً اقتصادياً ديناميكياً أسهم في بناء دولة حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.

وتسعى بشكل مستمر إلى تطوير التشريعات والقوانين لتعزيز بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة رئيسة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم، حيث يجدون فيها بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للنمو والتوسع».

وأضاف معاليه، أن التبادل الثقافي والمعرفي والاقتصادي بين الدول يعزز من فرص التعاون المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات، كانت في الماضي دولة تجارية تعتمد على الروابط التاريخية مع آسيا وأفريقيا، وتواصل اليوم هذا النهج من خلال سياسات قائمة على الشراكة والانفتاح.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي والاقتصادي والثقافي مع مختلف الدول، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.

مشاركة المعرفة

من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي تعكس التزام حكومة دولة الإمارات بمشاركة تجاربها الناجحة مع الدول الشريكة، وتترجم إيمانها بأن المعرفة أداة أساسية للنمو والتطوير الذي يحقق التطلعات والرؤى المشتركة، والهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقال عبدالله لوتاه، «إن نجاح برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي لا يقاس بحجم المبادرات المنفذة وحسب، بل بأثره المستدام في تعزيز الأداء الحكومي وتمكين المجتمعات من تبني حلول مبتكرة ومستدامة».

مشيراً إلى أن التنافسية الحقيقية تكمن في التعاون والتعلم المستمر، وأن الحكومات تحقق نجاحات أكبر وتتقدم عندما تتشارك الأفكار وتبني على تجارب بعضها البعض، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع. وأشاد بالمستوى المتقدم للتعاون المثمر مع الدول الشريكة في البرنامج، والحريصة على تعزيز التبادل المعرفي، مؤكداً أهمية استمرار الشراكات لتطوير حلول مبتكرة تعود بالنفع على الجميع.

مبادرات تنموية

في السياق ذاته، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، في كلمة خلال فعاليات اللقاء السنوي لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، أن تعزيز التعاون الدولي يشكل عنصراً أساسياً في دعم المبادرات التنموية العالمية.

ويسهم في تبادل الخبرات وتوفير التمويل المستدام لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يعزز التعاون الدولي دور دولة الإمارات العربية المتحدة مساهما رئيساً في التنمية المستدامة، ويعكس التزامها بالحفاظ على الازدهار العالمي، ويرسخ مكانتها الريادية على الساحة الدولية.

قصص ملهمة

وضمن فعاليات اللقاء، عقدت جلسة حوارية بعنوان: «تبادل الخبرات: قصص ملهمة من الإمارات»، أدارها راشد حارب الفلاحي، وشهدت مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين الذين ناقشوا التجارب الناجحة التي تم نقلها عبر برنامج التبادل المعرفي، وتأثيرها في تطوير العمل الحكومي على المستوى الدولي.

واستعرضت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، تجربة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار كدعائم رئيسة للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى الدور الفاعل للذكاء الاصطناعي في العمليات الأمنية، مستعرضةً تجربة التعاون مع أوزبكستان عام 2022، حيث قدمت الإمارات برامج تدريبية متقدمة في التحليل الجنائي القائم على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ما عزز قدرات أوزبكستان الأمنية وجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال في المنطقة.

من جهته، تطرق المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، إلى ريادة الإمارات في التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

مشيراً إلى التعاون الناجح مع الحكومة المصرية عام 2023، الذي أسفر عن إطلاق «مركز مصر الرقمي»، المستوحى من مراكز الخدمات الحكومية الإماراتية، حيث ساهم في تقديم أكثر من 100 خدمة عبر منصة موحدة، ما أدى إلى تقليص أوقات إنجاز المعاملات بنسبة 60 %.

التعليم الرقمي

وتحدث الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، عن أهمية التعليم الرقمي في دعم المجتمعات وتمكين الأفراد، مستعرضاً دور المدرسة الرقمية كمبادرة رائدة في تعزيز التعليم عن بعد، لا سيما للمجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات في جميع أنحاء العالم. وفي ختام اللقاء، تم تكريم نخبة من المعلمين الرقميين المتميزين ضمن مبادرة «المعلم الرقمي المعتمد»، التي أطلقتها المدرسة الرقمية بالتعاون مع مكتب التبادل المعرفي الحكومي.