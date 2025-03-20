محمد بن راشد: زايد غرس بذوراً للعطاء في شعبه ووطنه.. وبلاده اليوم تصل ثمار خيرها لأقاصي الأرض

منصور بن زايد: العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات ونهج راسخ في سياستها

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يوافق 19 رمضان من كل عام، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، خالد في وجداننا.. نستذكره كل عام بعطائه.. وبذله.. وكرمه.. وخيره.. وبالوطن الذي بناه لنا.. غرس بذوراً للعطاء في شعبه ووطنه منذ التأسيس.. واليوم أصبحت بلاده شجرة تصل ثمار خيرها لأقاصي الأرض.

ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «خالد في وجداننا.. نستذكره كل عام بعطائه.. وبذله.. وكرمه.. وخيره.. وبالوطن الذي بناه لنا.. غرس بذوراً للعطاء في شعبه ووطنه منذ التأسيس.. واليوم أصبحت بلاده شجرة تصل ثمار خيرها لأقاصي الأرض.. رحم الله المؤسس.. طيب الله ثرى زايد الذي ما زال خير بلاده نهراً جارياً يرتوي منه الملايين حول العالم».

قيم العطاء

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن إرث زايد الإنساني مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي.

ودون سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: «في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر قيم الخير والعطاء التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ونؤكد أن العمل الإنساني جزء أصيل في رؤية الإمارات ونهج راسخ في سياستها وسيظل إرث زايد الإنساني مصدر إلهام في البذل والعطاء ومد يد العون وتعزيز قيم التضامن العالمي».